Фигуранту дела о взрывах в московском метро дали пожизненное

Московский суд приговорил к пожизненному заключению причастного к терактам в московском метро в 2010 году Магомеда Нурова. Он признан виновным в участии в преступном сообществе и совершении террористических актов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

"Суд постановил признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - огласил решение судья Второго Западного окружного военного суда.

Инстанция также удовлетворила иск метрополитена к подсудимому на 17 млн 50 тыс. рублей за ремонт вагонов и станций "Лубянка" и "Парк культуры", где 29 марта 2010 года произошли взрывы. Жертвами взрывов стали 39 человек, более 100 получили ранения.

СК утверждает, что следствие собрало достаточно доказательств для вынесения приговора. При этом защита просила назначить Нурову минимальное наказание, ссылаясь на то, что на преступление мужчина пошел под давлением организатора.

По версии следствия, к терактам причастна так называемая "банда Магомедали Вагабова" - террористическая группа "Новокостекский джамаат", входившая в состав преступного сообщества "Имарат Кавказ" (организация запрещена решением суда на территории РФ). Группировка была также причастна к терактам на территории Дагестана. Семеро участников этой банды были обнаружены силовиками и ликвидированы в ходе контртеррористических операций в 2010-2013 годах.

Предполагается, что Магомед Нуров - единственный оставшийся в живых организатор и исполнитель терактов. Его задержали в 2019 году в Дагестане. Следствие считает, что он добровольно вступил в банду "Новокостекский джамаат" и участвовал в планировании и подготовке преступлений, выполняя роль связного и водителя. По информации Следственного комитета, после совершения террористических актов Нуров помогал скрыть их исполнителей.

Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры" в центре Москвы прогремели рано утром в час пик. Террористки-смертницы Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева привели в действие взрывные устройства в момент остановки поездов на платформах. Мощность самодельных взрывных устройств составила до 4 кг тротила на "Лубянке" и до 2 кг - на "Парке культуры".