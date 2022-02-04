Эксперт: Владимир Путин и Си Цзиньпин предстали плечом к плечу

Галина Полонская, Euronews:

Никакой социальной дистанции и никаких масок : президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине предстали плечом к плечу. В этом и заключается их явное послание Западу. В совместном заявлении, последовавшем за переговорами двух лидеров, они призвали прекратить расширение НАТО и осудили негативное влияние США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В заявлении говорится, что ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Владимир Путин подчеркнул, что перспектива вступления Украины в НАТО представляет прямую угрозу безопасности РФ.

Российский министр иностранных дел, который также прибыл в Пекин, сообщил, что Си Цзиньпин согласился с требования Москвы к США и НАТО о гарантиях безопасности, назвав их справедливыми. Китай поддерживает Россию в этом вопросе, добавил он.

В понедельник Владимир Путин примет в Москве президента Франции Эммануэля Макрона. За неделю они трижды разговаривали по телефону. Играть роль посредника в украинском кризисе пытается и Турция. Президент Эрдоган обвинил западные страны в том, что они усугубляют ситуацию. В четверг в Киеве он заявил, что был бы рад организовать саммит Украина-Россия. Пресс-секретарь Владимира Путина в пятницу заявил, что такая встреча пока не обсуждалась.