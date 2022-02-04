Французский Реюньон под ударом циклона

По меньшей мере 12 человек получили ранения на французской заморской территории Реюньон в Индийском океане. В четверг тропический циклон Батсирай обрушился на остров проливными дождями и сильным ветром.

Накануне на Реюньоне был объявлен "красный" уровень опасности, что вынудило 860 тыс его жителей забаррикадироваться в своих домах. 10 из пострадавших получили отравление уграным газом, одного пожарного ударило током при тушении огня, и ещё один упал с крыши.

По данным Метео-Франс, циклон продолжает двигаться примерно в 180 км от побережья Реюньона.