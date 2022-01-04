Сахалин: во власти циклона

Сильная метель и ветер, порывы которого порой достигают 25-ти метров в секунду. Сахалинскую область накрыла непогода. В ночь на вторник большая часть острова оказалась под влиянием циклона.

Проезд по ряду автомобильных трасс был запрещен из-за практически нулевой видимости. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактическим метеоусловиям. Некоторые рейсы задерживают с вылетом.

Дорожные службы мобилизованы на время прохождения циклона: к уборке и вывозу снега привлечены более ста единиц техники. В приоритете — расчистка проездов к медицинским, образовательным и социальным учреждениям, автобусным остановкам.

Из-за опасности схода лавин людей просят не отправляться в горы. В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, так же ожидаются обильные снегопады.