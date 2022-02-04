COVID-19: дети и новые штаммы

Детская больница в Сент-Августине под Бонном. Главврач профессор Герд Хорнефф наблюдает за изменениями у детей, страдающих от новых штаммов коронавируса: по сравнению с более ранними вариантами у них проявляются совершенно другие симптомы, и их нужно лечить по-другому. В то же время сократилась продолжительность пребывания в стационаре.

Профессор Герд Хорнефф:

"Это заболевание в основном вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и общую слабость. Дети выглядят так, будто у них заражение крови, сепсис. Они очень больны, нуждаются во вливаниях, не едят и не пьют, но респираторных заболеваний у них нет".

Наиболее тяжелых респираторных заболеваний, которые возникали во время первой волны коронавируса, и дети иногда неделями находились в реанимации, больше не существует. В настоящее время в Сент-Августине лечат от COVID-19 только пятерых маленьких пациентов, а отделение интенсивной терапии не перегружено. Однако педиатр видит другие проблемы, вызванные не самим вирусом, а пандемией и сопутствующими ей обстоятельствами: дети страдают от введёных ограничений.

Профессор Герд Хорнефф:

"Надо отметить рост психических заболеваний. Например, я никогда не видел так много детей, страдающих анорексией и заболевающих настолько серьезно, что им приходится лечь в больницу, как в этот период пандемии".

В больнице также есть центр вакцинации для детей. С декабря здесь сделали более 6000 прививок. Почти 20% из 5,3 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет были привиты хотя бы один раз, а среди подростков в возрасте до 17 лет почти 60% уже были привиты дважды.