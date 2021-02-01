Лишённые учёбы и общения дети как жертвы пандемии

Прошёл почти год с тех пор, как из-за вспышки коронавируса в Бельгии впервые были закрыты школы. Уроки во многих их них возобновлялись лишь ненадолго. Родители беспокоятся о том, как в долгосрочной перспективе перерыв в образовании повлияет на их детей.

Эта одинокая мать четверых детей с Юга Бельгии, просившая не называть её имени, сказала, что чувствует себя брошенной на произвол судьба политиками - местными, национальными и европейскими.

"Моя младшая... я так боюсь за её психическое здоровье. Она ни с кем не общается, не ходит в школу. У нее возникли проблемы и с физическим здоровьем. Дочка не понимает, что происходит, почему она не может видеть своих друзей. Мне как маму, трудно видеть мою маленькую девочку так сильно расстроенной".

В столице Бельгии и Евросоюза общественность бьёт тревогу. Организация защите прав детей Eurochild, проведя всестороннее расследование, сделала вывод, что Covid-19 уже причинил серьёзный социальный и эмоциональный ущерб.

"Наш опыт детства остаётся навсегда, - говорит её глава Яна Хейнсворт. - То, что переживают ребёнок, будет перенесено во взрослую жизнь. Дети растут через социальное взаимодействие, подростки осознают себя не со своими родителями, а через контакты со своими сверстниками. И прерывание процесса, когда дети растут и обнаруживают свою личность, может быть разрушительным".

Eurochild заявляет, что в этом году локдауны и закрытие школ усугубили социальное неравенство. Организация сожалеет о том, что плане восстановления ЕС после пандемии интересы ребёнка не ставятся на первый план.