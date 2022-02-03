Оперативная группа "Такуба" застряла в Сахеле между Францией и Мали

Между Францией и Мали пробежала чёрная кошка. На этой неделе французского посла выслали из Бамако. Но эта напряженность выходит за рамки просто двусторонних отношений между бывшей метрополией и её бывшей африканской колонией. Она сказалась и на Евросоюзе.

Военная хунта, пришедшая к власти после двух переворотов в 2020 и 2021 годах, в прошлом месяце осудила развертывание датских войск в рамках европейской миссии "Такуба". Столкнувшись с враждебностью со стороны боевиков, Копенгаген предпочел отозвать своих солдат из такого опасного места. Позиция Бамако вызывает вопросы о будущем европейского присутствия в этой стране и, в более широком смысле, в Сахеле.

Что такое оперативная группа Такуба?

"Такуба" родилась в марте 2020 года. Это коалиция европейских сил, занимающихся поддержкой малийской армии. На бумаге её конечная цель состоит в замене французской операции «Бархан». Она была развёрнута в 2014 году после французского военного вмешательства в январе 2013 года, чтобы остановить наступление в Мали джихадистов.

В настоящее время "Такуба", которой командует шведский полковник по имени Петер, опирается на 14 стран (Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания). Она действует под европейским флагом, но её силы и военные средства - в основном французские. В этой операции задействовано почти 800 солдат, чуть меньше половины из которых прислано Парижем.

Но "Такуба" решает не просто местные тактические и стратегические задачи. Эта миссия также отражает желание Парижа привлечь своих европейских партнеров к борьбе с терроризмом в Сахеле.

Эмбрион европейской армии

Для французского президента оперативная группа для Африки также является прототипом европейских войск быстрого реагирования. В глазах Парижа её действия показывают, как можно обеспечивать безопасность ЕС.

«Это прекурсор, но очень французский прекурсор», — сказал зам. директора Института международных и стратегических отношений Жан-Пьер Молни. - Франция привлекла к разработке своих планов европейских партнёров. Теперь она должна информировать их о решениях, которые необходимо принять».

Поэтому "Такуба" полагается на доверие других европейских столиц к Парижу. Таким образом, хунта нанесла удар по слабому месту системы их координации и взаимодействия. Препятствуя развертыванию сил ЕС, Бамако «не затрагивает Францию напрямую, но ослабляет её ​​перед лицом европейских партнеров», — продолжал Молни.

Швеция, Эстония и Чехия участвуют в "Такубе", направив в её состав несколько десятков солдат спецназ. Также вовлечена Италия, но больше в оказание материально-технической помощи.

Помимо сложностей между Францией и Мали, Бамако использует российских наемников из частной военной компании Вагнера. Это новое иностранное присутствие меняет геополитическую ситуацию.

В этих условиях некоторые столицы ещё с меньшим энтузиазмом относятся к пополнению общих рядов. Швеция, со своей стороны, уже объявила о выходе из "Такубы" в конце этого года.

Какое у "Такубы" будущее?

Прямой вывод французских войск не представляется возможным. С приближением президентских выборов во Франции это был бы худший сценарий для уходящего главы государства.

Более того, «это создаст проблемы для наших европейских партнёров, - подчеркивает Жан-Пьер Молни. - С другой стороны, можно представить себе передислокацию этой миссии вблизи трех границ (Мали, Нигер, Буркина-Фасо), но не в Мали».

Заместитель директора IRIS подчеркивает, что "Такуба" может возродиться в новом виде, поддерживая основную армию где бы то ни было. «Я думаю, что будущее такой группы - помогать в бою, но не вступать непосредственно в бой», - заключает Молни.

Депутат Европарламента Мария Арена (S&D) предупреждает, что европейские внешние операции не будут иметь успеха, если их цель - «только военное присутствие, этого недостаточно. Это не единственное решение».

Бельгийский законодатель подчеркивает, что если страны Сахеля обратятся за поддержкой «в борьбе с преступностью и джихадизмом, признав, что им нужна европейская помощь», то эти силы должны прийти на помощь «всему населению».

Пока Париж может рассчитывать на поддержку ЕС. «Европейский союз, который целиком привержен миру и стабильности в Сахеле, выражает свою поддержку и солидарность Франции», — говорится в заявлении по этому поводу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

27 стран-членов ЕС собираются также одобрить санкции против нескольких членов малийской военной хунты.