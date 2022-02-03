Эрдоган в Киеве поддержал Украину и разрешил производить "Байрактары"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Киеву и предложил своё посредничество в урегулировании российско-украинской напряжённости. Он подчеркнул, что Анкара по-прежнему уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности, считает Крым её неотъемлемой частью:

«Турция готова внести свой вклад в разрешение кризиса между двумя дружественными странами, с которыми она соседствует в Черном море. Я еще раз сказал во время сегодняшних переговоров, что мы могли бы с радостью провести саммит на уровне глав государств или провести у себя консультации сторон на техническом уровне».

В ходе визита Эрдогана был подписан целый ряд соглашений, в том числе о строительстве на Украине завода по производству турецких военных беспилотников «Байрактар». В Кремле ранее заявляли, что расценивают поставки этих вооружений Киеву как потенциальную угрозу дестабилизации ситуации в Донбассе.

Россия, Украина и НАТО

Визит Эрдогана состоялся на фоне переброски тысяч американских военнослужащих в Восточную Европу. В Кремле расценили такие действия США в условиях кризиса как угрозу. Об этом в ходе очередного брифинга говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену, и так далее. Речь идёт о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ».

По данным Пентагона, Россия продолжает наращивать численность своей военизированной группировки близ границ Украины, в частности, на белорусской территории. В Москве отвечают, что там проходит проверка сил реагирования Союзного государства.

Киев сообщал о десятках тысяч российских военнослужащих, которые стянуты и к восточным рубежам Украины, в том числе в Причерноморье. В Москве называли это мерами предосторожности на фоне разногласий по вопросам расширения НАТО на Восток. Обвинения в подготовке к агрессии Кремль отвергает.