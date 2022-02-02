Выставка автопортретов Ван Гога в Лондоне

Этот автопортрет Винсента Ван Гога с забинтованным ухом известен не только любителям искусства. Картина, Написанная в январе 1889 года, через неделю после выписки художника из больницы, - один из экспонатов выставки 16 автопортретов Ван Гога в лондонской галерее Курто. Они отображают эволюцию его художественного стиля за последние три с половиной года жизни, его эксперименты в различной технике.

Карен Серрес, куратор:

"Мы хотели понять, что таится в том жанре, который так привлекал его. И мы решили, что такая выставка станет прекрасным способом проследить его художественное развитие за эти 3,5 года. Это был конец. его жизни, но на самом деле это момент, когда он по-настоящему нашёл себя и стал тем Ван Гогом, которого мы знаем".

Некоторые работы представлены здесь вместе впервые с тех пор, как покинули мастерскую голландского художника. Всего за 3,5 года он написал 35 картин, открыв ими новую страницу в истории искусства.

Табиш Хан, арт-критик Londonist:

"Это реалистичная живопись - и в то же время пуантилистская живопись. Это его фирменный стиль, его ставший известным почерк. Все представленные на выставке картины написаны в течение трех лет. Это показывает, как разнообразен был его талант, и становится ясно, почему он и сегодня остаётся культовым художником".

Выставка "Ван Гог: Автопортреты" открывается в галерее Курто в Сомерсет-хаусе на улице Стрэнд в центре Лондона 3 февраля. Её можно будет посетить до 8 мая.