Разгадано последнее полотно Ван Гога

"Корни деревьев" - последняя, по мнению ряда критиков, картина Ван Гога, написанная в день самоубийства, раскрыла свою тайну. Разбирая в апреле архив, искусствовед и руководитель "Института Ван Гога" Вутер ван дер Веен натолкнулся на старинную открытку.

На ней был изображен пейзаж в окрестностях французской деревни Овер-сюр-Уаз. В хитросплетении корней и древесных стволов ван дер Веен узнал последнее полотно голландского постимпрессиониста: "Я узнал этот нарост на дереве. Считается, что Ван Гог написал полотно за несколько часов до того, как свёл счёты с жизнью. А учитывая, что этот художник никогда ничего не делал просто так, своими картинами он всегда рассказывал какую-то историю зрителям, мы можем теперь расшифровать его последнее послание", - говорит голландский искусствовед.

Во вторник, в присутствии правнука брата художника Тео, состоялась инаугурация места, запечатлённого Ван Гогом на его последнем полотне. Сплетение корней и стволов находится в 150 метрах от знаменитой харчевни Раву, где великий постимпрессионист провёл последние 70 дней.

"Его последняя картина до сих пор считалась предвестьем современного искусства, основателем которого он является вместе с Сезанном и Гогеном. Но теперь мы знаем, что у полотна есть реальный прототип - здешний пейзаж", - говорит правнучатой племянник Ван Гога Виллем.

По мнению критиков, в свете открытия последние дни Ван Гога приобретают не только смысловую, но и географическую законченность: останки художника покоятся неподалёку, на кладбище Овер-сюр-Уаз, а деревья, сплетение которых вдохновило его на полотно о смысле жизни и борьбе за существование, также совсем рядом продолжают тянуться к солнцу.