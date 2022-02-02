Во Францию вернули украденного Бахуса

Голландский детектив Артур Бранд, знаковая личность в поиске пропавших предметов искусства, вернул во Францию бесценную древнеримскую бронзовую скульптуру, украденную полвека назад. Бранд рассказывает, что напал на след, когда один из его клиентов попросил выяснить провенанс маленького Бахуса, которого он совершенно законно купил.

"Я обнаружил, что бронзовая скульптура нигде не была зарегистрирована, - рассказывает детектив. - Тогда я нашел старый каталог 1927 года с фотографиями. Там говорилось, что статуэтка была найдена в 1894 году во время археологических раскопок во Франции, а затем ее передали музею. И я подумал, как она может быть сегодня здесь, если ее место в музее?"

40-сантиметровый Бахус был украден из музея коммуны Шатийон в конце 1973 года, преступники вынесли его через окно. Теперь фигурка вновь вернется на свое место в экспозиции.

Катрин Молле, директор музея, не скрывает радости: "Это очень важный предмет искусства, до нас подобных дошло совсем немного, и потом это очень качественное исполнение".

Расходы на возвращение бронзового Бахуса поделили между собой два британских частных коллекционера и городская администрация Шатийона.