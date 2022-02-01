Бельгийцы обрели "право на отключение" от работы

Тысячи бельгийских служащих обрели "право на отключение". С 1 февраля руководителям госучреждений фактически запрещено беспокоить по делу своих подчинённых в неурочное время, кроме как в исключительных обстоятельствах. По окончании рабочего дня бельгиец теперь может выключить электронные средства связи, расслабиться или перевести своё внимание на личные и домашние дела. Представитель Европейской конфедерации профсоюзов надеется, что и другие страны ЕС сделают право на отключение нормой.

«Мы упустили возможность сделать это в начале цифровизации, мы к ней не адаптировались, - сказала Изабель Шоманн. - Люди стали напряженно ждать звонка по мобильному телефону или сообщения по компьютеру, когда им полагается спать. Необходимо приспособить последние инновации к потребностям работников. Именно этого мы ожидаем от Европейского Союза».

В прошлом году депутаты Европарламента призвали принять союзный закон о праве на отключение, который был устанавливал минимальные требования для удалённой работы и определял часы отдыха. Однако представитель частного сектора считает, что это лишило бы гибкости и личного подхода как трудящихся, так и работодателей:

«Я думаю, этот вопрос лучше всего решать посредством диалога между работодателем и сотрудником в каждом случае, - сказал Максим Черутти из организации BusinessEurope. - Важно доверять решениям, которые принимают компании, поскольку любой из них могут потребоваться гибкость и верные ответы на их конкретные проблемы».

Недавние опросы показывают, что европейских трудящихся не устраивают изменения последнего времени. Переведённые во время пандемии на удалёнку работают больше, чем их коллеги, приходящие на службу. Настало время политикам установить справедливость в трудовых отношениях цифровой эпохи.