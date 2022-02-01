От инфляции бельгийцев защищает индексация

Регулярные посетители брюссельского супермаркета отчётливо замечают, как сильно там всё подорожало за время пандемии и после скачка цен на газ. В Бельгии инфляция выросла в январе до 7,59%, это самый высокий показатель с 1983 года. По словам покупательницы по имени Мартина, это касается почти всех потребительских товаров:

_«Все цены выросли - на бензин, на самые нужные продукты. Людям тяжело, потому что не все вернулись на работу в период ковида». _

Варес владеет небольшим магазином. Он закупает у оптовиков пиво по новым расценкам и продаёт их себе чуть ли не убыток.

«Банка подорожала на 16 сантимов, но мы не можем повысить цену. Покупатель, пришедший за пивом, может рассердиться».

Корреспондент Euronews Аида Санчеc Алонсо передаёт:

«Граждане Бельгии замечают усиление инфляции по разным признакам. Один из них — повышение цен на продукты в супермаркете. А другой – то, что у некоторых людей стало больше денег. В отличие от большинства стран Европейского Союза, в Бельгии заработная плата растёт, когда растет инфляция».

Пенсии и пособия в Бельгии тоже автоматически меняются в соответствии с инфляцией. Это позволяет гражданам не терять покупательную способность. Лидер социалистов в Палате представителей федерального парламента Ахмед Лаауэж одобряет такую индексацию:

«При росте цен на энергию, продукты питания, потребительские товары и другие предметы первой необходимости, важно, чтобы люди могли и дальше удовлетворять свои потребности. В Бельгии есть чрезвычайно важный принцип обязательного повышения заработной платы, пособий, пенсий при повышении цен такую продукцию».

Но некоторые деловые круги призывают приостановить действие этого принципа, чтобы не снижалась производительность труда. Глава Фламандской бизнес-ассоциации Ханс Мартенс считает, что отмена автоматической индексации стимулировала бы подъём экономики:

«Эта система вредна для нашей конкурентоспособности. В долгосрочной перспективе мы должны пересмотреть автоматическую индексацию и повышения заработной платы на переговорах с профсоюзами».

На данный момент премьер-министр Александр де Кру выступает за сохранение автоматической индексации. Но по мере роста инфляции усилятся споры о том, может ли Бельгия позволить себе так защищать от неё трудящихся, пенсионеров и мигрантов.