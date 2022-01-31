Новая жизнь старых вещей

В итальянском городе Виченце старым вещам дают шанс на новую жизнь. Недалеко от исторического центра города находится социальный кооператив Insieme, созданный в 1979 г. Его сотрудники собирают у местных жителей вышедшие из употребления вещи, которые в противном случае оказались бы на свалке. Эти вещи ремонтируют или переделывают, а затем продают.

Этот кооператив работает в рамках европейского проекта SURFACE, цель которого — сократить количество отбросов, поощряя их утилизацию, и в то же время развивая институты социальной реинтеграции.

В проекте SURFACE, рассчитанном на три года, участвуют 10 организаций из 9 стран Европы: Чехии, Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Хорватии, Польши, Словении и Бельгии. Общий бюджет проекта 2,16 млн €, из которых 1,78 млн поступает из фонда регионального развития ЕС. Деятельность проекта позволила в 2017-2020 гг. утилизировать 1600 тонн отходов и создать 253 рабочих места.

Нигериец Сильвестр Одидже работает здесь уже два года. Социальная интеграция мигрантов — одна из главных задач проекта. Он разбирает вещи на предмет того, что̀ не подлежит восстановлению, а что̀ можно перепродать.

Каждый год в кооператив поступает более тысячи тонн разного рода вещей. Из них 700 тонн ремонтируется и продается. Наибольшим спросом пользуются старые велосипеды, электроприборы и одежда.

В швейной мастерской скопилось много мужских пиджаков из кашемира, которые никто не покупает. Катарина Ох придает им новый вид. По ее словам, на свалке такие пиджаки будут разлагаться несколько десятилетий.

Таким образом кооператив Insieme вносит свой вклад в создание экономики замкнутого цикла.