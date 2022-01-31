"Фоминские лапы": гонки на собаках, но призы достались людям

В Ярославской области в пятый раз прошли экстремальные гонки на собачьих упряжках "Фоминские лапы". В заявленных дисциплинах - нарты и скиджоринг или ездовые лыжи на дистанциях 7 и 3 км приняли участие 37 спортсменов со всей России.

В упряжках могут находиться от одной до шести собак.

К соревнованиям допускаются любые породы, но есть одна, которая пользуется наибольшей популярностью - сибирский хаски, но среди участников есть также самоеды, маламуты и метисы.

Маршрут в этом году на один километр короче, чем в прошлом, но более сложный.

Проложенный по пересеченной местности вдоль берега притока Волги, реки Ковать, он имеет повороты, подъемы и спуски различной сложности.

Семикилометровая дистанция частично проходит по льду реки и заканчивается подъемом под названием "выключатель" - самой сложной частью трассы.

Победители в каждой дисциплине получают сертификаты и деревянные медали, а также небольшие призы: лыжные палки, термобелье, термокружки, лыжные мази, ошейники для собак и другую памятную атрибутику.