Гонки на собачьих упряжках: за и против

На Аляске проходят знаменитые гонки на собачьих упряжках - Айдитарод. Командам, состоящим из собак и их погонщиков предстоит пройти от Уиллоу до Нома - более 1500 километров по снежной пустыне. Стать чемпионом "самой великой гонки на планете" - предел мечтаний лучших каюров. На старте в Анкоридже собрались не только участники и болельщики. Сторонники организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) провели здесь акцию протеста. По данным активистов, за время существования гонки погибли более 150 собак.

Триша Лебкухер, представитель PETA: "Собаки - не снегоуборочные машины. Они заболевают на тропе, стражают от язвы желудка и сердечных приступов. Их лапы кровоточат..."

С негативным отношением к гонке не согласен победитель прошлогодних соревнований норвежец Жоар Ульсом, влюбленный в ездовой спорт с раннего детства: 'Мы, каюры, люди, которые постоянно говорят о том, что надо заботиться о собаках. Наши собаки выполняют работу для которой они предназначены. Для этих животных было бы огромным разочарованием, самой большой жестокостью лишить их этого, не использовать их по назначению".

В прошлом году Ульсом и его четвероногие товарищи по команде преодолел трассу за девять дней и двенадцать часов, получив 50 тысяч долларов призовых.