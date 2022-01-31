"Мемориал" обжаловал решение суда о ликвидации

Международный "Мемориал"* подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда о ликвидации за неисполнение закона об "иностранных агентах", говорится на сайте НКО. "Ликвидация Международного Мемориала является несоразмерной мерой реагирования", - утверждается в сообщении.

Апелляционная жалоба была подана, поскольку "ликвидация Международного Мемориала за отсутствие маркировки о внесении в реестр НКО, выполнящих функции иностранного агента, противоречит международным обязательствам Российской Федерации".

Отсутствие маркировки, считает организация, "не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда".

Верховный суд РФ 28 декабря удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу.

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации Международного "Мемориала" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году.

*признано в РФ НКО-иноагентом