Антониу Кошта: "Абсолютное большинство - не абсолютная власть"Комментарии
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Абсолютное большинство - это не абсолютная власть и не управление в одиночку. Так действующий премьер-министр и лидер победившей на воскресных выборах Социалистической партии Португалии обратился к сторонникам после объявления результатов подсчета без малого 100% бюллетеней.
У Социалистической партии 117 мест в 230-местном однопалатном парламенте.
Лидер занявших второе место на выборах социал-демократов Руй Риу признал поражение, поблагодарил сторонников и поздравил соперника.
У социал-демократов 71 кресло в парламенте нового созыва.