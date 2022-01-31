Антониу Кошта: "Абсолютное большинство - не абсолютная власть"

Абсолютное большинство - это не абсолютная власть и не управление в одиночку. Так действующий премьер-министр и лидер победившей на воскресных выборах Социалистической партии Португалии обратился к сторонникам после объявления результатов подсчета без малого 100% бюллетеней.

Отдавшие нам большинство голосов португальцы определили, что следующей правительственной программой будет программа Социалистической партии. На нас возложена четкая миссия: перевернуть страницу пандемии и мобилизовать все силы на восстановление и процветание страны Антониу Кошта лидер Социалистической партии Португалии

У Социалистической партии 117 мест в 230-местном однопалатном парламенте.

Лидер занявших второе место на выборах социал-демократов Руй Риу признал поражение, поблагодарил сторонников и поздравил соперника.

Имело место подавляющее "полезное голосование" за левых. Они мобилизовались, чтобы не дать СДП выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Справа этого не произошло, единства вокруг СДП не получилось, мы не смогли помешать Антониу Коште продолжить работу Руй Риу лидер Социал-демократической партии Португалии

У социал-демократов 71 кресло в парламенте нового созыва.