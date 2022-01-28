ВИДЕО: Лукашенко о своем понимании демократии

Во время выступления с посланием к народу Беларуси Александру Лукашенко задали вопрос: "Как вы понимаете демократию по-белорусски?"

"Я же диктатор, мне трудно понять демократию", - ответил он шутливо.

"Но это один из элементов демократии. Дисциплина. Смотрим в одну сторону, двигаемся в одну сторону. С разными мнениями, но определяемся и двигаемся, чтобы двигаться вперед", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что видит демократию не так, как её представляют в "свободном мире и оплоте демократии - США".