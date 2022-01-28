Медведев и Надаль сразятся в финале Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль вновь в финале Australian Open. Экс-первая ракетка мира, шестой сеяный турнира легко победил итальянца Маттео Берреттини - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Помешать Надалю выиграть 21-й турнир большого шлема может россиянин Даниил Медведев. Вторая ракетка мира уверенно разобрался с греком Стефаносом Циципасом, посеянный под четвертым номером. Взяв подачу соперника в общей сложности четыре раза, Медведев обыграл его со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Теперь чемпион US Open может стать первым теннисистом, выигравшим следующий "Шлем" после дебютной победы. В этом случае он также сместит Новака Джоковича с первой строчки рейтинга АТР.

Победитель Australian Open определится в матче в воскресенье.