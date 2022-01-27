Йошкар-Ола - “город-сказка эпохи Возрождения” или “архитектурный кошмар”

Двигаясь от автобусного вокзала в центр города, туристы, впервые приехавшие в столицу республики Марий-Эл Йошкар-Олу, наблюдают привычные серые пятиэтажки, мрачноватую застройку 70-х и редкие вкрапления сталинского ампира. Картина резко меняется, как только автобус выезжает к центральной площади и набережной.

В полукилометре от привычных пейзажей вдруг открывается вид на Спасскую башню Московского Кремля, где-то вдалеке проглядывают очертания петербургского собора Спас-на-Крови, а главная площадь заставляет вспомнить венецианскую Сан-Марко.

В полукилометре от привычных пейзажей вдруг открывается вид на Спасскую башню Московского Кремля. Марина Шибалова / Euronews

Гости города толпятся перед Марийскими курантами, украшенными фигурками, которые несколько раз в день показывают зрителям 8-минутное театральное представление; фотографируются у Дворца бракосочетания с памятником монакским Грейс Келли и князю Ренье; осматривают уменьшенную копию немецкого замка Нойшванштайн и, конечно, гуляют по набережной реки Малая Кокшага, застроенной в фламандском “стиле Брюгге” с разноцветными домами, в которых разместились административные и культурные учреждения, а также кафе, рестораны и сувенирные магазины.

“Мне очень здесь нравится. Не каждый может позволить себе из Сибири или Дальнего Востока ездить по европам - а тут вот - пожалуйста. Это город-сказка”, - признается Euronews туристка из Томска Татьяна.

Российский город эпохи Возрождения

Архитектурное буйство - плод фантазии и усилий бывшего главы республики Леонида Маркелова. По его инициативе с начала 2000 годов центр Йошкар-Олы, в которой проживают около 270 тысяч жителей, стал застраиваться копиями архитектурных памятников Европы и России.

“Мне хочется, чтобы Марий Эл походила на эпоху Возрождения, и здесь бы происходило свое возрождение искусств, традиций меценатства”, - заявил Леонид Маркелов, возглавлявший Марий-Эл с 2001 по 2017 на открытии памятника Лоренцо Медичи (правитель и меценат Флорентийской республики, прозванный Лоренцо Великолепным).

Архитектурное буйство - плод фантазии и усилий бывшего главы республики Леонида Маркелова. Марина Шибалова / Euronews

Сам бывший губернатор, которого критики прозвали “последним королем Марий-Эл”, в феврале 2021 был осужден по обвинению в коррупции и приговорен к тринадцати годам колонии строгого режима и штрафу в 235 миллионов рублей.

“А мы его сейчас вспоминаем добрым словом, что бы ни говорили. Туристы к нам едут, у меня есть работа и летом и зимой, - сказал Euronews Сергей Антонов, 47-летний таксист. - Лет 15 назад, никто про нас и не слышал, в центре одни поломанные скамьи и пустые бутылки, а сейчас есть на что посмотреть”.

Действительно, только по официальным данным, в 2015 году, республику посетили 560 тысяч человек - это на 30% больше, чем в 2014. В последний “предпандемийный” 2019 год Марий Эл приняла уже 813 тысяч человек.

“Пародия на архитектуру”

Экстравагантная застройка центра Йошкар-Олы не у всех вызывает положительные эмоции. Еще в 2015 известный блогер-урбанист Илья Варламов выступил с резкой критикой по поводу трансформации столицы Марий-Эл.

“Фактически в столице республики построили новый центр города. Строили без привлечения профессионального сообщества, без генплана. Так, на глазок, как царь решит. Что получилось? Получился парк аттракционов, потешный город, памятник чиновничьему самодурству. Никакого отношения к архитектуре и градостроительству это не имеет”, - писал Варламов в своем блоге.

С этим мнением согласен художник Рубен Монахов. “Это, конечно, наглядная демонстрация того, что тотальный недостаток культуры никаким бюджетом не поправишь”, - сказал он Euronews.

“Можно сколько угодно пыжиться, ссылаясь на Ренессанс, но это даже более комично, чем Лаг-Вегас. Там, хотя бы, остроумие проявлено, и понятно для чего всё это сделано. Все йошкар-олинские реплики выглядят так, как будто их слепили из остатков имевшихся строительный материалов”, - утверждает художник.

Иногда похожее мнение можно встретить среди туристических отзывов, хотя большинство из них - положительные.

“Конечно, в Йошкар-Оле ужас ужасный. Голова кругом идет. Это я про себя. Может, другие легче переносят. И везде эти вензеля "ЛМ" (Леонид Маркелов – прим.). Причем, осталась еще ведь и куча недостроя. Кто за эти карикатурные замки теперь возьмется? Сочувствую жителям”, - пишет на сайте otzovik.ru пользователь Иван Жарков.