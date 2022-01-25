Руководство ЕС совещается с европейцами

Это уникальный опыт представительной демократии. С мая всех граждан Евросоюза призывают высказывать своё мнение о Европейском проекте в рамках Конференции о будущем Европы. Она посвящена перспективам строительства Союза в ближайшие десятилетия.

На прошлой неделе состоялось третье пленарное заседание в Европарламенте в Страсбурге с участием представителей гражданского общества и делегатов, за которыми стоят избиратели. Они говорят, что в целом эта конференция — важный шаг для Европы:

— Конечно, могло быть и лучше. Но я думаю, что это важно, ведь так много неизвестно о Европейском союзе. Как он функционирует? Кто там работает? Даже для нашей страны это неизвестно широкой публике.

— Мы смогли поделиться нашими мнениями, рассказать, что хотели бы улучшить в Европе, от чего избавиться. Ведь у каждого своё понимание этого, своё видение жизни даже в Евросоюзе.

Как организована Конференция о будущем Европы и как она проходит, в интервью Euronews рассказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца из Хорватии:

Euronews: Вы довольны активностью граждан на этой конференции?

Дубравка Шуйца:Надо признать, я довольна, ведь мы переживаем разгар пандемии и сейчас непросто добиться личного присутствия граждан. Но нам удалось организовать все мероприятия в рамках Конференции — как очные, так и в гибридном формате, так что я могу сказать, что я довольна.

Тем более, как вы знаете, у нас многоязычная цифровая платформа на 24 европейских языках, которая позволяет людям общаться, делиться мнениями, комментировать предложения или организовывать мероприятия. Мы живём в цифровую эпоху и один из приоритетов нынешней Еврокомиссии — это цифровая Европа, вот ещё почему это так важно.

К этому моменту с нами взаимодействовали уже более 4,5 миллионов европейцев. Дубравка Шуйца

Мне кажется, это достаточно много, но, конечно, это ещё не всё и нам есть к чему стремиться. Мы хотим шире и эффективнее продвигать Конференцию о будущем Европы, мы хотим, чтобы граждане больше общались на многоязычных цифровых платформах и делились своими опасениями, надеждами, страхами, идеями, всем, что они думают о Европе, о своей Европе, нашей Европе, о Европе, в которой они хотят жить и работать.

EN: Какие государства-члены ЕС более активны, а от кого можно было бы ожидать большего?

ДШ: Мне кажется, наиболее активные страны — это Германия, Франция, Бельгия, а также Италия. Возможно, Восточная Европа могла бы проявить себя лучше. Они, возможно, хуже информированы. Но при этом у них меньше население, так что, если учитывать это и считать в процентном отношении, то и у них всё окажется неплохо.

Но мне кажется, важно, чтобы они все взаимодействовали с нами, ведь смысл этой Конференции о будущем Европы — это услышать мнение граждан. Недостаточно общаться с ними раз в четыре-пять лет посредством выборов. Так что мы хотим обсуждений, мы хотим узнать, что они думают.

EN: Из тех предварительных данных, которые уже есть, что вам особенно запомнилось, какие опасения, идеи, пожелания граждан?

ДШ: Как поняла лично я, большинство из них жалуется, что не хватает знаний о Европе, о работе европейских институтов. Людям недостаёт школьных образовательных программ, в рамках которых детям, учащимся рассказывали бы больше об устройстве Европы и о европейских институтах. В конечном счёте им не хватает европейской идентичности. Вот, какое у меня сложилось впечатление.

Не хочу забегать вперёд, но мне кажется, таким будет один из выводов этой конференции. Нужно лучше знакомить людей с Европой, надо заполнить этот пробел между тем, что они знают о Европе, и тем, что Европа действительно делает для них. Мы хотим, по возможности, сократить этот разрыв между нами, политиками, и гражданами.

EN: Есть ли у вас уже представление о том, как выглядит среднестатистический участник этой конференции?

ДШ: Я видела предварительные данные обсуждений на многоязычных цифровых платформах, но это лишь промежуточный отчёт, так что невозможно предсказать, что будет в итоге. Я не хочу говорить заранее о результатах, я не хочу влиять на граждан, — ведь мы хотим услышать _их_ мнение.

Но вы можете увидеть эти данные на сайте цифровой платформы. Мужчин больше, чем женщин. Там больше образованных людей, а также граждан в возрасте от 19 до 40 лет, — это те, кто лучше владеет цифровыми технологиями.

Это значит, что нам есть над чем работать. Очное общение, физическое присутствие людей всегда лучше онлайн-формата. Но, как вы понимаете, мы находимся в особых условиях, мы переживаем распространение омикрона и не всё так просто.

Мы видим такие данные в настоящий момент, но это ещё не значит, что так будет до конца.

EN: Как проходят дебаты? Некоторые из них были, я бы сказал, весьма бурными. Некоторые участники считают, что им не хватило времени, что слишком много тем и они не могут сказать все, что хотят.

ДШ: Кто-то, наверное, жалуется, но дебаты хорошо организованы, проходят честно и корректно. У всех одинаковое время на выступление, что тоже очень важно.

Все темы открыты для обсуждения, каждый может говорить всё, что хочет. Так что мы полностью открыты друг для друга, хоть и разделены между различными панелями конференции. Но места хватает всем.

Это, конечно, я бы сказала, тренировка, упражнение. Мы сейчас думаем, как сделать этот опыт регулярным, но по этому вопросу решения ещё нет. Мы думаем, что надо включать такие элементы совещательной и представительной демократии в процессы политического управления Европейским союзом.

EN: У вас есть ресурсы на организацию, общение с гражданами. Но хватает ли времени?

ДШ: Изначально предполагалось, что конференция будет проходить два года, как вы знаете. Но мы не могли начать вовремя, потому что, как вы помните, был карантин. Мы начали в прошлом году в День Европы, на обсуждения остался год.

Меня часто спрашивают, почему мы решили закончить конференцию 9 мая. Дело в том, что нам нужна ещё половина нашего мандата, чтобы реализовать всё то, к чему пришли участники конференции. В противном случае мы дойдём до окончания срока полномочий и нельзя будет уже ничего реализовать.

Поэтому, по здравому размышлению, мы, политики, должны начать работу 9 мая этого года, после того, как получим заключения и указания от граждан, — тогда мы должны начать работу, все три учреждения ЕС.

Так происходит впервые в истории Европейского Союза: все три учреждения работали настолько сплочённо. И нет голосования, так что все решения должны быть приняты на основе консенсуса.