Стамбул парализовала снежная метель

Cильный снегопад не прекращается в Стамбуле уже несколько дней. Власти закрыли движение судов по проливу Босфор из-за плохой видимости. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

На севере Стамбула три человека погибли и 18 пострадали в двух автобусных авариях.

Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продлятся до среды, их интенсивность снизится к пятнице. Жителей города просят не выезжать на дороги общего пользования без необходимости.

На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к аэропорту Стамбула.

Рабочий день госслужащих сокращен на несколько часов. Работа курьеров на двухколесном транспорте прекращена до следующего распоряжения.

В двух воздушных гаванях мегаполиса отменены десятки авиарейсов. В новом аэропорту Стамбула под тяжестью снега обрушилась крыша. Видео появились в соцсетях:

Снежная метель накрыла и другие регионы Турции.

В Стамбуле несмотря на метель люди выстроились за хлебом в одну из государственных пекарен. Стоять на холоде их заставляет сложное экономическое положение, цена на продукцию в таких киосках зафиксирована и гораздо ниже, чем в других магазинах.