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Новости дня | 23 январь — дневной выпуск
Последние обновления: 23/01/2022
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Разрушения на островах Тонго
Стрельба в Уагадугу
Сторонники независимости Шотландии призвали к отставке Бориса Джонсона
Лондон обвинил Москву в намерении привести к власти на Украине пророссийского политик
Сильные снегопады обрушились на Иран
Фермеры Германии призывают правительство ускорить реформы
Экологическое бедствие на пляжах Перу
Сирия: курдские формирования ведут интенсивные бои с экстремистами
В Осло начались переговоры с представителями движения "Талибан"