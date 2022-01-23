Фермеры Германии призывают правительство ускорить реформы

Фермеры Германии призывают власти страны ускорить проведение реформ в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Представители более 60 организаций, защищающих интересы фермеров, провели акцию протеста в Берлине у здания Бундестага. Собравшиеся выложили из 50 тонн сена свое требование — "Нужно изменить сельское хозяйство уже сейчас!"

Новый министр сельского хозяйства Германии представитель "зеленых" Джем Оздемир ранее призвал жителей страны отказаться от полуфабрикатов в пользу экологически чистых продуктов. Он также заявил, что стоимость продуктов должна соответствовать экологической реальности, а слишком низкие цены разрушают фермы и климат. Правительство планирует к 2030 году увеличить с 10 до 30% долю сельскохозяйственных земель, которые обрабатываются согласно принципам защиты окружающей среды.

Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС.