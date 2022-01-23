Столкновения в центре Брюсселя: протест закончился погромом

Беспорядками и стычками с полицией завершилась в Брюсселе общеевропейская манифестация против антиковидных мер и ограничений. Повреждены автомобили и фасады зданий, в том числе подъезд Европейской внешнеполитической службы.

Местные СМИ сообщают, что к мирным демонстрантам присоединились десятки радикально настроенных участников протестного движения.

Столкновения начались на площади Робера Шумана, вокруг которой расположены здания основные институты Евросоюза. В полицейских летели камни и друге тяжелые предметы. Для разгона толпы сотрудники правоохранительных орагнов применили водометы и слезоточивый газ. Есть задержанные.

Французский журналист запечатлел на видео момент, когда полицейские были вынуждены искать укрытие в метро:

По данным властей, в марше за свободу приняли участие около 50 тысяч человек. Они призвали к отставке правительства Бельгии.

Акция была созвана неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В Брюссель приехали жители многих стран Европы.