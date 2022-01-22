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Бразилия

Карнавальные парады школ самбы отложили из-за ковида

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 Ирина Александрова
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Карнавальные парады школ самбы отложили из-за ковида
Авторское право  Leo Correa/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Из-за вспышки омикрон-штамма коронавируса, традиционные карнавальные парады школ самбы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу переносятся на апрель. Такое решение приняли мэры двух крупнейших мегаполисов Бразилии. Ранее префектуры Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу отказались от проведения уличных карнавальных гуляний.

На минувшей неделе страна дважды обновила антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за день.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса почти 148 миллионов жителей.