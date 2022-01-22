Фридрих Мерц утверждён в должности лидера ХДС Германии

Съезд Христианско-демократического союза Германии официально утвердил назначение Фридриха Мерца новым председателем партии. В середине декабря за его кандидатуру проголосовали 62% членов ХДС, теперь делегаты подавляющим большинством голосов поддержали это решение.

Предполагается, что именно Мерцу предстоит реформировать партию после крупных поражений на региональных и федеральных выборах. Отвечая на формальный вопрос о согласии быть новым лидером христианских демократов, политик отметил, что глубоко тронут результатами голосования, и поблагодарил однопартийцев.

После возвращения в политику в 2018 Фридрих Мерц дважды проигрывал в борьбе за пост председателя ХДС. Сначала — ставленнице Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, затем — Армину Лашету.

Его называют полной противоположностью Меркель, — до такой степени, что, как утверждают источники «Шпигель», бывшая канцлер отклонила приглашение на торжественное партийное мероприятие, посвящённое избранию нового председателя.