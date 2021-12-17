Германия: христианских демократов возглавит Мерц?

Фридрих Мерц, давний соперник Ангелы Меркель, избран главой немецких христианских демократов членами партии, переживающей кризис после сокрушительного поражения на всеобщих выборах и теперь ушедшей в оппозицию. Через три года после возвращения на политическую арену 66-летний адвокат набрал более 62,1% голосов членов ХДС, на голову обойдя двух других канди датов: Норберта Рёттгена поддержали 25,8% партийцев, а Хельге Брауна - 12,1%.

Мерц, придерживающийся либеральной экономической линии, должен будет восстановить рейтинг партии, показавшей на сентябрьских выборах свой худший результат в истории после бессменного 16-летнего правления страной. Сам он уже говорит, что готов принять этот вызов:

"Я с удовольствем начал работать с недавно сформированной руководящей командой ХДС в Германии и, при условии одобрения съездом, я с нетерпением буду ждать начала совместной работы с другими кандидатами и со всеми, кто к нам присоединится. И последнее, но не менее важное: это (голосование) еще не окончательное решение. Но это решение наших однопартийцев".

Глава ХДС избирается в два этапа: сначала всеобщим голосованием, а затем делегатами партийного съезда. На первом этапе проголосовали почти 250 000 членов ХДС из 400 000.

Партийный съезд пройдёт 21-22 января. Только после принятого им решения избрание лидера будет окончательным. Предыдущий руководитель партии Армин Лашет, возглавивший ХДС менее года назад, покинул свой пост после поражения на выборах. Ранее Фридрих Мерц пытался стать лидером ХДС дважды, но проиграл сначала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а затем Армину Лашету.