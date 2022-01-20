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Новости дня | 20 январь — вечерний выпуск
Последние обновления: 20/01/2022
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У берегов Таити найден самый большой коралловый риф
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ЦБ предлагает запретить майнинг криптовалют
Новая "пища будущего": шашлык из медузы
Секрет лучшего дубайского гамбургера
Кардинал Йозеф Ратцингер знал о насилии над детьми в Мюнхене
Сирия: лагеря беженцев под снегом
США согласовывает с Европой ответ Москве в связи с ситуацией на украинской границе