Кого и как затронет Закон ЕС о цифровых услугах?

Евросоюз делает ещё один шаг к принятию так называемого Акта о цифровых услугах. Это закон, который поможет регулировать работу крупнейших интернет-компаний и даст пользователям больше безопасности.

В четверг Европейский парламент утвердил свою позицию на переговорах о вступлении в силу Акта со странами-членами и Европейской комиссией. Депутаты хотят, чтобы были проработаны даже мелкие детали.

Крупные технологические компании, прежде всего американские, долго и упорно добивались смягчения этой инициативы.

Что такое цифровые услуги и закон о них?

Цифровые услуги играют важную роль в повседневной жизни: мы пользуемся веб-сайтами, социальными сетями, электронными книгами, облачными хранилищами, потоковой передачей музыки и видео.

В декабре 2020 года Европейская комиссия предложила новую законодательную базу для решения таких проблем, как продажа онлайн поддельной продукции, распространение ненависти, киберугрозы, ограничение конкуренции и доминирование на рынке. Основная идея предложения такова: то, что является незаконным в реальном мире, должно быть незаконным и в виртуальном пространстве. Акт также будет направлен на укрепление безопасность во всемирной сети. Это существенно обновляет и пополняет директиву ЕС об электронной торговле.

Акт позволит пользователям высказывать свое мнение о том, что они видят в Интернете. Например, он будет регулировать адресную рекламу и обяжет платформы удалять вредоносный и незаконный контент. В частности, он будет пресекать разжигание ненависти и дезинформацию. Но онлайн-платформы будут наложены санкции, если со своей стороны они не будут устранять выявленные нарушения.

На каких провайдеров повлияет Акт о цифровых услугах?

Новый закон затронет платформы и онлайн-посредников, которыми ежедневно пользуются миллионы европейцев. К ним относятся социальные сети, такие как Twitter и Facebook, магазины приложений, сервисы обмена видео и музыкой, такие как YouTube и Spotify, сайты для путешественников, такие как Airbnb, и другие цифровые коммерческие площадки. Особое внимание будет уделено самым крупным из них (более 45 миллионов активных пользователей в месяц). Закон также будет применяться к компаниям, находящимися за пределами Евросоюза, если они предоставляют услуги на едином рынке ЕС.

Законодатели ожидают, что Акт обеспечит равные условия для всех игроков и позволит малым и средним предприятиям выйти на рынок. Они также рассчитывают, что третьи страны последуют примеру ЕС в установлении стандартов цифровых услуг.

Что изменится для европейцев с компьютерами?

Пользователи смогут помечать подозрительный контент, после чего платформа будет обязана уведомлять их о любых принятых мерах. Этим будут активно заниматься организации и отдельные лица, обладающие специальными знаниями в определенных областях.

С крупными онлайн-платформами не обязательно будет входить при этом в прямой контакт. С другой стороны, пользователям будет проще связываться с социальными сетями, например, в случае блокировки их аккаунтов. Повысится ответственность IT-компаний за распространение дезинформации.

Какими будут следующие шаги?

Теперь, когда переговорная позиция Европейского парламента по этому Акту определена, начнутся переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС. Франция, которая в настоящее время председательствует в Евросовете, хочет завершить весь процесс до истечения срока своих полномочий в июле, но многие эксперты считают это маловероятным.

После завершения трёхсторонних переговоров евродепутаты должны будут проголосовать за согласованный и окончательный вариант Акта, после чего, и в случае его одобрения, закон начнёт применяться в государствах-членах.