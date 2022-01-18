Албанские фермеры пашут на ослах

Албанские фермеры пашут на ослахКомментарии
В ХХI веке Ндуэ Фуга, как и его предки, впрягает в плуг осла. Этот фермер из албанского поселения Фиште, в 80-ти километрах от столицы Тираны, не сторонник органического сельского хозяйства. Просто дизельное топливо стало таким дорогим, что вспашка на тракторе сделает выращиваемые им овощи золотыми.
280 000 из примерно 350 000 фермеров в стране - мелкие, независимые хозяйства и не имеют права на госсубсидии или гранты Евросоюза. Ндуэ Фуге не полагается даже 50-процентная скидка на дизельное топливо. Усложняет ситуацию и то, что большая часть сельскохозяйственных угодий находится в холмистой и гористой местности.
Все пятеро детей Фуги эмигрировали и слышать не хотят о том, чтобы продолжать дело отца.
Около 40 процентов 2,8-миллионного населения Албании живет в сельской местности, но на аграрный сектор приходится всего 19 % от ВВП страны.