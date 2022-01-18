Албанские фермеры пашут на ослах

В ХХI веке Ндуэ Фуга, как и его предки, впрягает в плуг осла. Этот фермер из албанского поселения Фиште, в 80-ти километрах от столицы Тираны, не сторонник органического сельского хозяйства. Просто дизельное топливо стало таким дорогим, что вспашка на тракторе сделает выращиваемые им овощи золотыми.

За последние годы обрабатывать землю стало очень трудно. Иногда я пользуюсь маленьким трактором, чаще - ослом. Использовать сельскохозяйственную технику мы не можем себе позволить ни в коем случае... Ндуэ Фуга албанский фермер

280 000 из примерно 350 000 фермеров в стране - мелкие, независимые хозяйства и не имеют права на госсубсидии или гранты Евросоюза. Ндуэ Фуге не полагается даже 50-процентная скидка на дизельное топливо. Усложняет ситуацию и то, что большая часть сельскохозяйственных угодий находится в холмистой и гористой местности.

Мы хотим, чтобы правительство помогло нам. Мы очень бедны. Вот уже 30 лет, как наша страна стала демократией, но мы всё ещё не можем работать в достойных условиях Ндуэ Фуга албанский фермер

Все пятеро детей Фуги эмигрировали и слышать не хотят о том, чтобы продолжать дело отца.

Около 40 процентов 2,8-миллионного населения Албании живет в сельской местности, но на аграрный сектор приходится всего 19 % от ВВП страны.