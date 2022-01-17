Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
другие
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
Культура
Видео
Программы
Euronews
1
Прямой эфир
Eвропа
Smart Regions
Брюссельское Бюро
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Unreported Europe
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Inclassica
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Latest Live Coverage
LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
Срочная новость
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 17 январь — вечерний выпуск
Последние обновления: 17/01/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Бизнес
Медленное и нестабильное восстановление рынка труда
Брюссельское бюро
Признавать ли "долгий ковид" болезнью?
Climate Now
Как извержения вулканов влияют на климат?
Сербия
В Белграде Джоковича встретили как героя
Брюссельское бюро
Кандидаты на пост председателя Европарламента
Франция
Франция: кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Швейцария
Скандальная отставка в швейцарском банке Credit Suisse
Испания
Обряд очищения огнём в Сан-Бартоломе-де-Пинарес
Postcards
Дубай стал международным центром круизного туризма
Smart Regions
Основная автомагистраль центральной Швеции становится «вечнозеленой»
Последние видео
Медленное и нестабильное восстановление рынка труда
Признавать ли "долгий ковид" болезнью?
Как извержения вулканов влияют на климат?
В Белграде Джоковича встретили как героя
Кандидаты на пост председателя Европарламента
Франция: кандидата в президенты оштрафовали за разжигание расовой ненависти
Скандальная отставка в швейцарском банке Credit Suisse
Обряд очищения огнём в Сан-Бартоломе-де-Пинарес
Дубай стал международным центром круизного туризма
Основная автомагистраль центральной Швеции становится «вечнозеленой»