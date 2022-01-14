Пекин опроверг обвинения Лондона

Власти Китая опровергли обвинения во вмешательство в политику Великобритании после того, как британские спецслужбы сообщили о проникновении в парламент китайского агента. По данным МИ-5, гражданка КНР Кристин Ли, которая возглавляет британскую юридическую фирму, "установила связи" Коммунистической партии Китая с британскими депутатами. Она также сделала пожертвования политикам - так, депутату от лейбористов Барри Гардинеру досталось более полумиллиона евро.