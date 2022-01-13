Родственники жертв январских событий 1991 года в Вильнюсе подали в суд на Горбачева

Родственники четырех человек, погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе, подали в суд на Михаила Горбачева, бывшего тогда президентом СССР и главнокомандующим Вооруженных сил.

"Гражданский иск в Вильнюсский городской участковый суд содержит доказательства того, что как главнокомандующий Горбачев в январе 1991 года обладал контролем над армией, однако не предпринял ничего, чтобы остановить агрессивные действия военных", - говорится в обращении в суд, которое цитирует национальное радио LRT.

В четверг в Литве отмечают День защитников свободы и чтят память жертв столкновений между сторонниками независимости и советскими военными в ночь на 13 января 1991 года, почти через год после того, как страна провозгласила выход из Советского Союза.

В результате беспорядков погибли 14 человек, сотни получили ранения. Горбачев заявил, что "ничего не знал" о событиях той ночи.

В 2019 году литовский суд признал десятки советских чиновников виновными в военных преступлениях, но прокуроры отказались провести расследование в отношении бывшего лидера СССР. "Очевидно, что действия военных сил были бы невозможны без координации с Горбачевым", - сказал один из истцов Робертас Повилайтис, потерявший во время январских событий отца.

Большинство из 67 человек, осужденных за военные преступления, было осуждено заочно, включая бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, умершего в 2020 году. Несколько литовских чиновников советского периода получили тюремные сроки, остальные обвиняемые, проживающие в России и Беларуси, остались на свободе.

Отказ от расследования в отношении Горбачева, которому сейчас 90 лет, возмущает семьи жертв беспорядков. Повилайтис считает судебный процесс "очень важным", поскольку "правосудие не будет полным", пока бывший глава СССР не понесет ответственность за случившееся.

Советский Союз признал независимость Эстонии, Латвии и Литвы в августе и сентябре 1991 года. С тех пор они стали членами НАТО и Европейского Союза.