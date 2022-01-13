Спасение экономики от коронавируса

Власти Франции отменили требование о наличии веской причины для прибывающих из Великобритании вакцинированных путешественников. Об этом сообщили министр туризма Жан-Батист Лемуан подчеркнув, что на горнолыжных курортах страны туристический сезон сейчас в полном разгар и в Савойе они испытывают сложности, так как в основном ориентированы на иностранцев, в частности, на британцев. Прежние ограничения распространяются не непривитых путешественников.

Между тем министр здравоохранения Франции Оливье Веран заразился коронавирусом. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынужден ограничить контакты из-за того что инфицирован один из членов его семьи.

Британские власти также озабочены поиском решений, которые могли бы ослабить пагубное влияние кризиса на экономику.

"Мы проанализировали все имеющиеся сведения и решили сократить период изоляции до пяти дней для заразившихся жителей Англии", — заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Власти Венгрии ожидают начала пятой волны заражений решения по данному вопросу требуются дальнейшие исследования долгосрочного влияния вакцин на уровень антител.