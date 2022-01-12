Принц Эндрю предстанет перед судом

Суд южного округа Нью-Йорка отказал принцу Эндрю в ходатайстве о прекращении гражданского иска о сексуальных действиях по отношении к несовершеннолетней, поданного Вирджинией Робертс-Джуффре.

Адвокаты 61-летнего герцога Йоркского строили защиту на том, что в 2009 году истцом было подписано судебное соглашение с обвинённым в торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном, которое якобы также распространялось на третьих лиц и потенциальных ответчиков.