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мир

Принц Эндрю предстанет перед судом

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 Euronews
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Принц Эндрю предстанет перед судом
Авторское право  Diritti d'autore: AFP

Суд южного округа Нью-Йорка отказал принцу Эндрю в ходатайстве о прекращении гражданского иска о сексуальных действиях по отношении к несовершеннолетней, поданного Вирджинией Робертс-Джуффре.

Адвокаты 61-летнего герцога Йоркского строили защиту на том, что в 2009 году истцом было подписано судебное соглашение с обвинённым в торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном, которое якобы также распространялось на третьих лиц и потенциальных ответчиков.