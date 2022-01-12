В Ирак вернулись археологи

Участники французско-иракской археологической экспедиции смогли возобновить раскопки на территории Ирака. Их работа по изучению руин, оставшихся от Древней Месопотамии была прервана из-за продолжительных конфликтов, разгоревшихся на территории страны, но теперь зарубежные учёные смогли сюда вернуться.

– Мы проводим раскопки древнего города Ларса на юге Ирака, в нескольких километрах от Эн-Насирии, – рассказывает Режи Валле, французский археолог. – Это один из крупнейших археологических участков в Ираке, по последним оценкам речь идёт о более чем 200 гектарах. Примерно такую же площадь занимал Париж во времена короля Филиппа Августа.

– Сделанные нами находки, – добавляет Ибрагим Салман, немецкий археолог, – позволяют предположить, что вот здесь под землёй могут находиться руины храма, а также древняя гробница.

Археологи отмечают, что за последнее время им удалось сделать здесь ряд важных открытий. Собранные объекты передаются в коллекцию расположенного в Багдаде музея Ирака.