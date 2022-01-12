В столице Болгарии прошла массовая акция протеста против санитарных ограничений

В столице Болгарии Софии тысячи людей вышли на акцию протеста против введения ковид-сертификатов. Манифестация, организованная партией "Возрождение", прошла на фоне резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест на инфекцию получили более семи тысяч человек. Манифестанты несколько раз пытались прорваться в здание парламента страны, где заседали депутаты. Началась давка. Без столкновений со стражами порядка не обошлось.

"Мы не знаем, как долго полицейские смогут сдерживать протестующих. Они пытаются ворваться в парламент", - передавала с места событий корреспондент Euronews Камелия Колева.

"Зеленый сертификат" будет обязателен и для входа в здание парламента с 24 января. Непрошедшим полный курс вакцинации придется сдавать тест на инфекцию. Против ограничений выступил лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что приведет к Национальному собранию тысячи манифестантов, чтобы сорвать заседание. Некоторые демонстранты прибыли в Софию из других городов.

"Нам не нужен ковид-сертификат! Он нас не защитит! Я переболел ковидом и думаю, что это не так уж опасно. Прививки полезны, но только не эти!", - заявил участник акции, приехавший в Софию из города Русе.

Члены партии "Возрождение" называли вакцины против коронавируса "экспериментальными жидкостями". Однако утверждается, что треть представителей этой политической силы имеют "зеленый сертификат" и действительно были вакцинированы.

Что касается Костадинова, он отправился в карантин после контакта со спикером парламента, который заразился коронавирусом. Факт того, что лидер "Возрождения" участие в протестной акции не принимал, не помешал сторонникам Костадинова откликнуться на призыв и выйти на манифестацию.

Сообщается, что в ходе акции ранения получили несколько человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов.