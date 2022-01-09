"Джеймс Уэбб" развернул главное зеркало

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало, диаметр которого составляет 6,5 м. Таким образом все важные этапы развёртывания обсерватории, запущенной 25 декабря, прошли в штатном порядке. Речь идёт о совместном проекте НАСА, европейского и канадского космических агентств. Говорит Билл Нельсон, администратор НАСА:

– Пройдёт ещё примерно шесть месяцев, и тогда мы начнём принимать изображения с этого телескопа. И это, как уже было отмечено, позволит нам заглянуть за горизонт. Мы получим новые знания, которые помогут ответить на вопросы – кто мы, что мы, откуда мы пришли, и есть ли там кто-то ещё.

Сейчас телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает путь ко во второй точке Лагранжа системы Солнце – Земля, откуда будут вестись наблюдения, в 1,5 миллионах км от нашей планеты.