Австралийские ученые классифицировали новый вид динозавров. Australotitan cooperensis или "южный титан" входит в пятерку самых больших динозавров, которые когда-либо бродили по Земле. Его длина могла достигать 5-6,5 метров, а ширина — 25-30 метров.

Палеонтологи Робин и Стюарт Маккензи обнаружили скелет на своей ферме в австралийском аутбэке. Из-за отдаленности этого места и хрупкости костей, их изучение заняло почти пятнадцать лет.

Исследовав 3D снимки останков, ученые выяснили, что "Купер", как назвали его ученые, принадлежит к группе завроподов. Это травоядные динозавры с маленькими головами, длинными шеями и толстыми, похожими на столбы ногами. Они жили на Земле в конце мезозойской эры — около ста миллионов лет назад.