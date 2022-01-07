Боснийские мусульмане вернули церкви православные иконы

В церковь Святой троицы в Мостаре на Рождество вернулись православные иконы, спасенные в годы боснийской войны. Все это время реликвии хранились в мусульманской семье. Глава семейства Рамиз Ясаревич планировал передать их церкви после ее ремонта и освящения, но ушел из жизни в прошлом году.

Его жена Ясна и сын Недзад вернули иконы в знак дружбы и добрососедства.

"Мы все живем вместе по соседству. если не обращать внимания на политику, то все проводят время вместе, пьют кофе, работают, и проблем нет. Все меняется, когда вмешиваются политики и телекамеры, тогда возникают проблемы. Но ведь простые люди просто живут бок об бок и заботятся друг о друге", — уверен Недзад Ясаревич.

Ясна Ясаревич говорит, что иконы хранили в семье как драгоценность и после церемония возвращения она почувствовала себя одухотворенной.

Самая большая православная церковь в этом районе от боевых действий в 1990-х годах, реконструкция завершилась на днях.