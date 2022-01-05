Нови-Сад: переплетение истории и традиций

Сербский Нови-Сад в этом году провозглашен культурной столицей Европы. Второй по величине город Сербии уже получил международное признание — здесь проходит летний музыкальный фестиваль EXIT, признанный критиками лучшим в Европе.

Неменья Миленкович, глава фонда "Novi Sad 2022": "Мы включили в программу четыре темы, благодаря которым расскажем историю Европы и города Нови-Сад с точки зрения людей и в свете текущих событий и проблем в Европе. Таких масштабных вложений в культуру в Нови-Саде не было последние 50 лет".

Территории бывших промышленных комплексов превратились в галереи, художественные студии и театральные сцены. А главный концертный зал города приглашает любителей классической музыки. В Нови-Саде выступает знаменитый на весь мир скрипач Стефан Миленкович. Он говорит: "Я приехал, потому что здесь живет моя семья, к тому же для меня станет интересной задачей участие в жизни города, связанной с классической музыкой. Одним из ключевых факторов стала конечно феноменальная творческая атмосфера".

История и традиции Европы и Балкан переплетались в Нови-Саде на протяжении веков. Задуманные выставки и представления обращают внимание зрителей на вопросы миграции, будущего Европы, творчства женщин и мирного сосуществования.

Из Нови-Сада передает корреспондент Euronews Наташа Ковачев: "Более 4000 тысяч артистов и художников станут частью культурной столицы Европы. В Нови-Саде пройдут более 1500 мероприятий, которые, как надеются власти, вновь привлеку туристов в город, пострадавший в результате двух лет пандемии".