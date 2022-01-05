Брюссель создаёт цифровое удостоверение для удалённой работы

Замедлить распространение коронавируса в Германии помог перевод значительной части людей на удалённую работу. Португальцев снова обязали, по возможности, трудиться дома. Правительство Франции предложило наказывать компании, персонал которых не обеспечен связью с главным офисом. Однако один из руководителей французского цифрового альянса указал на опасность, которую представляет переход с ручного и очного на электронный режим:

"В течение 2020 года на 630% увеличилось количество кибератак на публичные и корпоративные облачные сервисы, - сказал Франсуа Эсноль –Фежес. - Это свидетельствует о том, что злоумышленники воспользовались новой ситуацией".

Наладить работу на удалёнке по всему Евросоюзу не удаётся, в частности потому, что не все его страны одинаково охвачены Интернетом. Кроме того, многие профессии несовместимы с режимом онлайн. Пресс-секретарь Еврокомиссии не считает возможным повсюду сажать трудящихся дома за сетевые компьютеры в интересах борьбы с пандемией:

«Не существует такой вещи, как правила Евросоюза по телеработе, - сказал Эрик Мамер. - Меры по охране здоровья входят в сферу ответственности стран-членов».

Начальник обычно знает своих подчинённых в лицо. Но когда ему присылают электронное сообщение или кто-то подключаются к служебному серверу, нет уверенности в том, что это делают свои сотрудники, а не чужие люди.

"Ещё одна проблема - это идентификация удаленного работника, - продолжал француз. – Трудно определять, кто именно получает доступ к IT-системам удалённо».

В связи с этим Брюссель выступил с инициативой создания Европейской цифровой идентичности. Такое удостоверение личности поможет гражданину ЕС не только работать дистанционно, но и хранить данные о себе, такие как водительские права или полученные прививки. При предъявлении такого документа государственные и частные организации смогут выдавать их обладателю электронные кошельки для приобретения товаров или услуг. Но такая реформа может произойти не скоро и только с согласия всех стран-членов ЕС.