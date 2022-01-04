Последнее предложение Еврокомиссии считать газовую и ядерную энергию «зелёными» и включить их в так называемую "таксономию" вновь выявило раскол внутри блока по вопросу о том, что следует считать устойчивыми источниками энергии.

В прошлом году Брюссель представил "таксономию" ЕС - технический свод правил, определяющих виды деятельности, которые способствуют отказу от ископаемого топлива. Природный газ и мирный атом в том документе не упоминались.

Теперь, когда Брюссель предлагает включить эти отрасли в свою систему классификации, возобновились дебаты о том, насколько экологичны эти источники энергии.

По данным Евростата, в 2019 году на сжигание природного газа приходилось 22,3% энергобаланса ЕС, а на атомные электростанции - 13,1%, но эти цифры по Союзу сильно различаются. От каких же источников энергии больше всего зависят отдельные страны ЕС?

Франция

Париж активно добивается того, чтобы ядерная энергетика была обозначена как «зелёная». Поэтому неудивительно, что во Франции это основной источник, на долю которого в 2019 году приходилось 41,1% энергии. На третьем месте с 14,8% оказался природный газ. Нефтепродукты составили 31,2% энергобаланса страны. Твердые ископаемые виды топлива, такие как уголь, использовались меньше всего (около 3,6%), а возобновляемые источники энергии оказались чуть впереди - 11,2%.

Германия

Крупнейшая страна ЕС и главный его загрязнитель - против того, чтобы ядерная энергия считалась экологически чистой. Но многие члены немецкой правящей коалиции хотят, чтобы в процессе перехода к возобновляемым источникам использовался природный газ. В 2019 году он составлял 24,4% в структуре энергопотребления страны, сразу после нефтепродуктов, оказавшихся на первом месте (36%). АЭС производят в Германии всего 6,2% энергии, их полное закрытие ожидается уже в 2022 году. Возобновляемые источники заняли четвертое место (14,6%) после твердого ископаемого топлива с показателем 19,6%.

Италия

В 2019 году природный газ составлял более трети от общего объёма энергии, доступной в Италии (38,6%). Эта страна является одним из основных потребителей такого источника в ЕС. Зато ядерная энергия вообще не использовалась итальянцами после того, как их правительство отказались от неё под впечатлением от аварии на Чернобыльской АЭС в конце 1980-х годов. При этом возобновляемые источники поставляют 18,7% энергии, занимая второе место после нефтепродуктов, доля которых - 35,9% в структуре энергопотребления Италии.

Испания

Мадрид категорически возражает против планов Брюсселя включить ядерную энергию и природный газ в свою экологическую таксономию, заявив, что это был бы "неверный и бессмысленный сигнал". Использование Испанией обоих видов энергии в 2019 году составило соответственно 11,4% и 23,1%, но с учетом намерения отказаться от атомных реакторов к 2035 году и увеличить использование возобновляемых источников с 13,7%, ожидается, что эти доли значительно сократятся в течение следующих нескольких лет. Однако перед испанцами будет стоять непростая задача отказаться от нефтепродуктов, таких как сырая нефть, на долю которой приходится почти половина энергобаланса страны (47,2%).

Португалия

Как и Италия, Португалия не имеет АЭС и выступает против любого развития ядерной технологии. При этом использование природного газа составило более одной пятой энергетического портфеля страны в 2019 году (21,3%), а на возобновляемые источники энергии приходится почти его четверть (24,4%). Однако, как и в Испании, доля нефтепродуктов была очень высокой - 47,4%, показывая, насколько сложно будет сокращать выбросы парниковых газов.