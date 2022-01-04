Джокович смог попасть на Australian Open без справки о вакцинации

Первая ракетка мира Новак Джокович смог обойти требование обязательной вакцинации для участия в Открытом чемпионате Австралии. Организаторы соревнований приняли заявку сербского теннисиста вместе со справкой о медотводе от прививки. Подчеркивается, что документы рассматривали две независимые комиссии.

Сам Джокович опубликовал фотографию из аэропорта со словами, что он отправляется в Австралию, отдохнув и чудесно проведя время с близкими.

Новак Джокович неоднократно критиковал идею принуждения к прививкам. «Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать укол ради возможности перемещаться по миру», — говорил теннисист в 2020-м. Впоследствии серб отказывался сообщать, привился он в итоге или нет.

Организаторы австралийского турнира грозились не допускать на соревнования непривитых спортсменов, но в итоге были вынуждены объявить об исключении для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.