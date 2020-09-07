Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на Открытом первенстве США по теннису.

Направляясь к сетке для смены сторон, он, не глядя, отбросил мяч за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью.

Она упала. Организаторы турнира приняли согласованное решение отстранить теннисиста от состязания, отметив, что этот факт - отнюдь не первое проявление агрессии во время матча.

Из-за дисквалификации знаменитый спортсмен потеряет все очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире.

Позднее Джокович сообщил, что "ему нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человеку, и как игроку".