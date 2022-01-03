Жаир Болсонару снова госпитализирован

В понедельник утром президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в клинику Vila Nova Star в Сан-Паулу.

Местные СМИ сообщали о подозрении на кишечную непроходимость, диагноз был подтвержден медучреждением. Состояние 66-летнего политика стабильное, о необходимости хирургического вмешательства пока не сообщается.

Болсонару был вынужден прервать свой отпуск в штате Санта Катарина на побережье Атлантики.

Лечащий врач главы государства, находящийся на Багамских островах, подтвердил прессе, что президент связывался с ним накануне из-за болей в животе. Сейчас доктор Антониу Луиш Маседу ожидает прибытия спецборта, который доставит его к президенту.

Проблемы со здоровьем стали следствием покушения на Болсонару в ходе предвыборного митинга в 2018 году. Тогда ультраправый кандидат получил ножевое ранение в область живота и перенес в общей сложности 4 операции.