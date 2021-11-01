Жаир Болсонару на родине прадеда-итальянца

Президента Бразилии Жаира Болсонару встретили на родине его прадеда в североитальянском Ангуиллара-Венета и поклонники, и противники.

Около 200 манифестантов протестовали против приезда Болсонару и присуждения ему звания почётного гражданина города. Они считают решение муниципалитета неуместным, утверждая, что Болсонару "расист и женоненавистник". Напоминают они и о том, что следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчёт, в котором призвал предъявить обвинение президенту по девяти пунктам за действия и бездействие, усугубившие положение в стране, занимающей второе место в мире по числу смертей от от COVID-19.

"Я здесь, чтобы выразить протест против присвоения почётного гражданства подлинному преступнику Болсонару, - говорит этот манифестант.- Он несёт ответственность, среди прочего, за гибель тысяч людей, потому что он отрицал факт пандемии в Бразилии".

"Его там хотят официально объявить бандитом, а мы тут отдаём ему почести... Обидно!"

Группа бразильцев, проживающих в Италии встретили своего президента с национальными флагами. Жаир Болсонару повидался со своими итальянскими родственниками и пообедал в мэрии.

Его сторонники говорят:

"Всё это неправда, что о нём говорят. Болсонару спас нашу Бразилию! Кроме него никто бы этого не сделал".

"Плохо о нём говорят те, кто просто не хочет работать и те, кто привык воровать. А Болсонару из тех, кто работает, не покладая рук".

Представители оппозиции в городском совете проголосовали против присвоения почётного звания президенту Бразилии, и тогда мэрия объявила, что все расходы по проведению торжественной церемонии и банкета в честь высокого гостя члены городской администрации оплатят из личных средств.

Прадед президента Витторио Болцонаро родился в Ангуиллара-Венета в XIX веке и в возрасте 10 лет эмигрировал в Бразилию, где его фамилия была изменена на местный манер.