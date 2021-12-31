В Колорадо объявлены режим ЧП и эвакуация жителей

Власти округа Боулдер в штате Колорадо приступили к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за продолжающихся лесных пожаров.

По меньшей мере, один спасатель и шесть человек получили ранения, хотя шериф округа Джо Пелле признал, что число раненых и погибших может быть больше из-за интенсивности пожаров.

Эвакуация объявлена в городах Луисвилл и Супериор, где проживают в общей сложности 34 тысячи человек.

Пламя от двух очагов пожаров, возникших в четверг утром, уже успело уничтожить порядка 580 строений. Борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра.

Площадь пожара составляет 6,5 квадратных километров, в результате чего часть района заволокло дымом, а небо окрасилось оранжевым заревом.

По предварительным версии властей, причиной пожаров могло стать короткое замыкание из-за обрыва линий электропередачи.